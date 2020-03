Gästehaus für Gestrandete aus den Städten

Das Worst-Case-Szenario ist der Zusammenbruch der Versorgung. Martin Mollay ist Survivaltrainer und Selbstversorger in der Buckligen Welt in Niederösterreich. Neben Überlebenskursen engagiert er sich für den Naturbestand. In Zukunft will er autarke Gemeinschaften entstehen lassen. Das Haus, in dem er lebt, in Hollenthon, gehörte seinem Großvater - es wird von ihm laufend saniert und ausgebaut. Solaranlage am Dach, Lehmwände im inneren, ein Tonofen und viel Holz. Im Wohnzimmer legt eine gläserne Wand den Blick in den Wald frei. Alles selbst gebaut. Daneben vermietet er sein Gästehaus. Viele Gestrandete aus den Städten finden hier mit Petroleumlampen den inneren Frieden.