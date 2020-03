„Krone“: Was machen Sie denn gerade aktuell in Ihrem Garten?

Thomas Poppe: Wir gönnen dem Garten, so lange es geht, Winterruhe. In diesen Tagen kann man aber überwinterte Pflanzen in neue Erde umsetzen, angießen und fertig. Noch im Haus lassen und erst nach den Eisheiligen ins Freie bringen.