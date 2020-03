Vier Niederösterreicher sind wegen eines Coronavirus-Ausbruchs auf einem Nil-Kreuzfahrtschiff in Luxor in Ägypten unter Quarantäne gestanden. Nachdem zunächst zwölf Ägypter infiziert waren, die auf dem Schiff gearbeitet hatten, breitete sich das Virus auch auf die Reisenden aus. Insgesamt wurden am Sonntag 45 Fälle bei Passagieren und Crewmitgliedern bekannt gegeben. Die Familie aus Österreich ist nicht infiziert und durfte die A-Sara am Sonntagnachmittag verlassen.