Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land war am 7. März gegen 22.45 Uhr mit seinem Pkw auf der B 139 im Gemeindegebiet Neuhofen an der Krems, von Kematen kommend in Richtung Neuhofen unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 23,130 dürfte der 37-Jährige aus unbekanntem Grund die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben und ins Schleudern gekommen sein. Der Pkw kam links von der Fahrbahn ab und rutschte über den Geh-und Radweg, weiter über eine ca. einen Meter hohe Böschung und eine kleine Hecke und blieb in einem Tankstellenbereich stehen.