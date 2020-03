Noch nie gemacht

Gegenüber „RTL.de“ schilderte der Entertainer, wie es zu dem Drama gekommen ist. Er dreht gerade gemeinsam mit seinem Vater in den USA eine neue Sendung für RTL. Man sei bei den Rednecks in Louisiana an der Grenze zu Texas gewesen und habe dort an einer Wildschweinjagd teilgenommen. „Ich wollte es auch mal ausprobieren, mit einer Waffe zu schießen, und da ist es halt richtig doof, wenn man das noch nie richtig mit einem Gewehr gemacht hat“, so Pocher.