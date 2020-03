Herzogin Meghan hat am Freitag aus Anlass des Weltfrauentags einer Schule in Essex einen Besuch abgestattet. Dabei nützte der 16-jährige Schulsprecher der Institution die Gelegenheit, dem Ex-Filmstar ein Küsschen auf die Wange zu hauchen. Und weil er gar so süß war, gab's dann auch noch eine Umarmung von seinem Schwarm.