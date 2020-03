Der Papst sprach stehend in der Bibliothek seines Apostolischen Palasts das Angelus-Gebet. Der in den vergangenen Tagen von einer Erkältung beeinträchtigte Franziskus schien in guter Verfassung zu sein. Der Heilige Vater erklärte, er sei im Gebet den Menschen nahe, die wegen der Coronavirus-Epidemie leiden. Er rief die Gläubigen auf, „mit der Kraft des Glaubens und der Hoffnung“ diese schmerzhafte Phase zu überwinden. Nach seinem per Streaming gesendeten Angelus zeigte sich Franziskus kurz am Fenster seines Palasts und winkte den Gläubigen auf dem Petersplatz zu.