Ein 42-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagabend in Wien-Favoriten mit 1,8 Promille Alkohol im Blut einen Verkehrsunfall gebaut. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer wollte der Alkolenker mit seinem blauen Mazda in der Raxstraße in Richtung Altes Landgut bei einer Tankstelle links in die Einfahrt einbiegen. Auf der Kreuzung mit dem Stefan-Fadinger-Platz kam es zu einem Unfall.