Im Sinne einer maximalen Transparenz und Aufklärung gebe es für alle Barbesucher, die vom 15. Dezember 2019 bis 7. März 2020 in der Bar Kitzloch waren und aktuell grippeähnliche Symptome aufweisen, die Möglichkeit, sich an die telefonische Gesundheitsberatung 1450 zu wenden und ihren Gesundheitszustand abzuklären. "Für alle Besucher, die im besagten Zeitraum in der Bar waren und keine Symptome aufweisen, ist keine weitere medizinische Abklärung nötig“, erklärt Luckner-Hornischer.