Erstmals nahmen drei Österreicherinnen an einem Massenstart-Weltcup der Damen teil. Für Katharina Innerhofer und Christina Rieder lief es aber nicht besonders, sie belegten nach sieben bzw. fünf Fehlschüssen mit großem Rückstand den 27. bzw. den 30. und letzten Platz. Die Konkurrenzen in Tschechien werden wegen der Schutzmaßnahmen in der Coronavirus-Problematik vor leeren Rängen ausgetragen.