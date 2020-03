Der LASK hat den Grunddurchgang der Fußball-Bundesliga mit einer perfekten Auswärtsbilanz abgeschlossen. Die Linzer feierten am Sonntag im Pappelstadion gegen den SV Mattersburg dank eines Treffers von Joao Klauss (21.) einen 1:0-Erfolg und haben damit alle elf Meisterschaftspartien dieser Saison in der Fremde gewonnen - und sogar zwölf in Serie. Das ist Rekord, gelnag zuletzt nur der Austria in der Saison 1985/86! Aber: LASK-Star Goiginger musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss verletzt raus.