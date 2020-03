Ein Kärntner Polizist ist am Sonntag bei einem Lawinenabgang im Großglocknergebiet ums Leben gekommen. Der Beamte (33) wurde während eines Kurses der Alpinausbildung von einem Schneebrett erfasst und teilweise verschüttet. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Am Dachstein in Oberösterreich starben bei einem gewaltigen Lawinenabgang am Sonntagvormittag weitere fünf Menschen. Die Opfer waren offenbar mit einer Gruppe von Schneeschuhwanderern aus Teschechien unterwegs.