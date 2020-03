Bei der zweiten Zwischenzeit lag Egger bereits 0,60 Sekunden vor Grill. Zwar verlor die Head-Pilotin bei zur dritten Zwischenzeit vier Zehntel, am Ende überquerte sie aber mit 28 Hundertstel Vorsprung die Ziellinie und fixierte damit ihr zweite Goldmedaille in Narvik! „Ich bin sprachlos 2.0. Die Piste war top und es ist gut zum Fahren gegangen mit ein paar technischen Passagen, von der Herangehensweise ähnlich wie in der Abfahrt, von dem her war es sicher ein Vorteil, dass ich gestern schon mitgefahren und die Passagen schon zwei, drei Mal durchgefahren bin“, jubelte Egger. „Ein gewaltiges Gefühl, im Ziel habe ich es gar nicht geglaubt.“