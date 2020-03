In der Royal Albert Hall in London fand am Samstagabend das Mountbatten Festival of Music statt, ein Benefizabend der Royal Marines für Militärangehörige. Prinz Harry ist seit 2017 Captain General of the Royal Marines, eine Funktion, die bis dahin Prinz Philip innehatte. Bevor das Paar seine Plätze einnehmen konnte, wurden es von den Anwesenden mit Standing Ovations und tosendem Applaus empfangen, berichte britische Medien.