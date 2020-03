In den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln spitzt sich die Lage zu, die Camps sind völlig überfüllt, die hygienischen Bedingungen grauenhaft. „Es mangelt an Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung“, so die Caritas. Die Helfer berichten von Perspektiven- und Hoffnungslosigkeit.