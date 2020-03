Betroffen sind in Wien 32 Personen, in Niederösterreich 31, in Tirol und in der Steiermark jeweils acht, in Salzburg und Oberösterreich je sieben, im Burgenland vier sowie in Vorarlberg und Kärnten je eine Person. Zwei Patienten sind von Covid-19 genesen: Es handelt sich dabei um jene zwei Personen, die am 25. Februar als Erste in Österreich - in Innsbruck - positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden waren.