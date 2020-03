„Jedes Spiel Harakiri“

In die Rapid jetzt als Dritter startet, ab morgen - nach der Punkteteilung - mit einem Zähler Vorsprung auf Wolfsberg. Der Kampf um das Europa-Ticket bleibt eng. „Gegen den WAC ist jedes Spiel wie Harakiri“, wusste Hofmann. Oft mit Schmerzen. So mussten Dibon (Mittelfußknochen) und Fountas (Gehirnerschütterung) zur Kontrolle in Wien ins Spital.