Im Kampf gegen die eskalierende Coronavirus-Epidemie will die italienische Regierung noch drastischere Maßnahmen ergreifen. So soll in der Lombardei ein Ein- und Ausreiseverbot verhängt werden, geht aus dem Entwurf einer Regierungsverordnung hervor, die das Kabinett noch am Wochenende verabschieden will. Der Gesundheitsbeauftragte der Lombardei, Giulio Allera, appellierte indes an die Bevölkerung, die sozialen Kontakte so stark wie möglich einzugrenzen. „Wir müssen unser soziales Leben verringern, doch diese Botschaft scheint nicht wirklich angekommen zu sein. Die Bevölkerung muss begreifen, dass wir unser Leben einbremsen müssen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern“, so Gallera.