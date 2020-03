Freitag gegen 21.15 Uhr ging der 19-Jährige in Flaurling zu Fuß in der Bahnhofsstraße, wobei er sein Mobiltelefon in der Hand hielt. In der Nähe der Kreuzung der Bahnhofsstraße mit dem Auweg näherten sich dem 19-Jährigen von hinten zwei Personen. Einer der Männer entriss dem Opfer das Handy. Anschließend flüchteten beide männlichen Täter entlang der Bahnhofstraße in südliche Richtung. Das Opfer verfolgte diese, konnte sie jedoch nicht mehr einholen.