In Salzburg wurden zwei Mitglieder einer zehnköpfigen britischen Reisegruppe infiziert, die sich seit Bekanntwerden eines ersten Ansteckungsfalls am Donnerstag in einem Hotel in Saalbach-Hinterglemm in Quarantäne befinden. Die beiden Männer sind 44 und 49 Jahre alt und wurden vorsorglich ins Uniklinikum Salzburg gebracht, teilte das Land Salzburg am Samstagabend mit.