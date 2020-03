Das Sturmtief „Vaia“ hatte im Jahr 2018 für große Schäden an der Infrastruktur im Lesachtal gesorgt, etwa an der Oberringer Brücke. Techniker sprachen daraufhin die Empfehlung aus, die Brücke nur im Schritttempo zu überqueren. Die Bezirkshauptmannschaft Hermagor verordnete daraufhin dieses unsinnige 5 km/h-Tempolimit. „Abgestraft wurde aber niemand, weil so langsames Fahren gar nicht möglich ist“, heißt es bei der Polizei.