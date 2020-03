Ein Lawinendrama spielte sich am Freitag in den Karpaten in Rumänien ab. Eine elfköpfige Tourengruppe, darunter auch mehrere Tiroler, wurde von einer Lawine mit in die Tiefe gerissen. Für ein Mitglied, einen in Tirol tätigen Flugrettungspiloten aus Vorarlberg, kam jede Hilfe zu spät.