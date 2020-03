Jacqueline Seifriedsberger hat am Samstag mit einem 125,5-m-Satz in der Qualifikation für den Weltcup-Bewerb in Oslo den zweiten Platz belegt. Sie landete exakt vier Punkte vor Weltcup-Leaderin Chiara Hölzl und war damit in der auch zur „Raw Air“ zählenden Konkurrenz beste Österreicherin. Der Sieg ging an die Norwegerin Maren Lundby, 12,1 Zähler vor Seifriedsberger.