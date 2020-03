Am Landesparteitag der FPÖ in Neudörfl wurde am Samstag mehrfach an den innerparteilichen Zusammenhalt appelliert. Es sei „das ehrliche Bemühen, dass diese Landesgruppe wieder hochkommt“, begründete Bundesparteiobmann Norbert Hofer seine Kandidatur für die Funktion als Landesparteichef. Die FPÖ sei in einer schwierigen Lage, aber man werde stärker zurückkommen, sagte Klubobmann Johann Tschürtz.