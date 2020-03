Der Auftakt zur Junioren-Ski-WM in Narvik (Nor) machte aus Salzburger Sicht Lust auf mehr. In den Abfahrten gab es am Samstag gleich Silber für die Lungauerin Lisa Grill und Bronze für Stefan Rieser vom WSV Dorfgastein – gerade seine Medaille war aus Sicht des SLSV eine historische.