Das Finalturnier des Tennis-Teambewerbs findet vom 23. bis 29. November wie 2019 in Madrid statt. Gespielt wird in sechs Dreier-Gruppen, die Auslosung erfolgt bereits am Donnerstag (17.00 Uhr MEZ) in London. Fix dafür qualifiziert waren Titelverteidiger Spanien, mit Kanada, Großbritannien und Russland die übrigen Halbfinalisten von 2019 sowie Frankreich und ATP-Cup-Gewinner Serbien jeweils per Wildcard.