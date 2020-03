Sie galten als Profitänzer als extrem ehrgeizig. Einer, der immer gewinnen will.

(lacht) Ich glaube, ein „Dancing Star“-Profi, der nicht gewinnen will, der muss erst geboren werden. Aber Aufgeben geht überhaupt nicht. In jeglicher Lebenslage. Ich bin ein Perfektionist. Es liegt in meinem Naturell, dass ich alles, was ich tue, so gut wie irgendwie möglich mache.