Die Bullen bekommen es vor rund 12.000 Fans mit Sturm Graz zu tun und visieren den ersten vollen Erfolg in der Meisterschaft seit 7. Dezember (5:1-Heimsieg gegen Wattens) an. Beim Cup-Halbfinaltriumph über den LASK tankte die Elf von Trainer Jesse Marsch zuletzt das so dringend benötigte Selbstvertrauen. Der Prestigeerfolg würde aber massiv an Bedeutung verlieren, sollte es in der Liga den nächsten Rückschlag geben.