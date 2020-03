Für die 500 würde es einen großen Unterschied machen.

Ich halte es für absolut falsch, in Österreich freiwillig darüber hinaus Menschen aufzunehmen. Wir werden noch Jahrzehnte brauchen, die zu integrieren, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind und derzeit in Österreich leben. Wir haben 32.000 arbeitslose Asylberechtigte, die einmal in den Arbeitsmarkt gebracht werden müssen, und wer wirklich helfen will, der tut das am besten vor Ort. Wir haben alleine diese Woche drei Millionen Euro in die Hand genommen, um die Lebensbedingungen in Syrien zu verbessern.