1994 begann das Leid der Kinder aus dem Bezirk Braunau - und dauerte bis zum Jahr 2002 an. So lange vertrauten die beiden niemanden an, was ihnen angetan worden war. Denn der Opa soll sie auch zum Stillschweigen genötigt haben. Er habe ihnen gedroht, so die Anklage, der Mutter etwas anzutun, wenn sie die Sexangriffe verraten.