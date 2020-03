In Corona-Zeiten sollte dieser Vorschlag nicht von vornhinein als undurchführbares Hirngespinst einer Oppositionspartei abgetan werden: Um Virus-Epidemien zu verhindern, fordern die Neos per Gemeinderatsantrag das Aufstellen von Desinfektionsmittelspendern auf großen Plätzen und in Amtsgebäuden von Graz.