Austria Klagenfurt hat am Samstag im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegengelassen. Die zweitplatzierten Kärntner kamen in der 19. Runde der 2. Liga vor eigenem Publikum gegen den FC Dornbirn nicht über ein 1:1 hinaus. Damit würde Spitzenreiter SV Ried am Sonntag mit einem Auswärtssieg gegen Amstetten auf acht Punkte davonziehen.