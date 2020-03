Auch der viertplatzierte 1. FC Heidenheim wahrte durch einen 3:1-Heimerfolg gegen den Tabellenvorletzten Karlsruher SC seine Aufstiegsmöglichkeiten. Das 1:0 der Heimmannschaft erzielte der Niederösterreicher Konstantin Kerschbaumer in der 22. Minute. Der Anschluss-Treffer Karlsruhes in der 54. Spielminute gelang Verteidiger Christoph Kobald, der damit sein erstes Tor seit seinem Wechsel von Wiener Neustadt bejubelte. Liga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld ist erst am Montagabend beim Tabellendritten VfB Stuttgart zu Gast.