„Krone“:Gegen Sie wurde ermittelt, weil Sie im Juni einen rabiaten Tschetschenen, der Sie und Ihre Tochter beim Linzer Volksgarten angegriffen hatte, mit einem Messer in der Hand verjagt hattn

Efgani Dönmez: Für mich ist es das Natürlichste, wenn jemand meine Tochter und mich bedroht und mit der Hand in der Tasche auf uns zugeht, dass ich mich wehre. Ich hab’ immer ein kleines Schweizer Taschenmesser bei mir, so eines mit Korkenzieher und Zahnstocher. Damit hab’ ich mich gewehrt. Der Tschetschene wurde nicht verletzt, sondern meine Tochter und ich.