Vier Tage vor dem heiklen Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Atletico Madrid hat Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League zum Erfolg zurückgefunden. Der souveräne Leader gewann nach seiner in der Vorwoche gerissenen Siegesserie in Watford (0:3) am Samstag gegen das abstiegsgefährdete Bournemouth 2:1. Der Heimerfolg der „Reds“ war allerdings wenig souverän.