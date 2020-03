Das schaut schon sehr nach Schuss ins Knie aus, was sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner da mit der Mitgliederbefragung angetan hat. Unterstützung in den Ländern hat sie kaum, in der Steiermark bläst ihr sogar rauer Gegenwind entgegen. Denn da gibt’s einen Kandidaten der (roten) Herzen, den gar nicht so wenige gern als starken Mann sehen würden: Max Lercher.