Dieses Organmandat wegen fehlendem Parkschein beziehungsweise einer in der Hitze des Gefechtes unvollständigen Buchung hatte es in sich. „Ich wusste nicht, dass am Samstag in Wien-Margareten noch Parkgebühren erforderlich sind, speziell um 14.20 Uhr. Somit erhielt ich gerechtfertigt ein Knöllchen“, schildert Wilhelm St.