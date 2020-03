Kapitän versichert: Keine Gesundheitsprobleme an Bord

Die Passagiere wurden Kontrollen unterzogen. Der Kapitän versicherte, dass es keine Gesundheitsprobleme an Bord gebe, daher durften die Passagiere in Messina aussteigen. Malta hatte am Freitag der MSC Opera die Landung in La Valletta wegen den Österreichern verweigert, obwohl diese eine Woche zuvor das Schiff verlassen hatten.