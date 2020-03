Meet & Greet wegen Coronavirus abgesagt

Einzig: Die Freude in den Augen ihrer Bewunderer sah sie am Freitag nicht, da die derzeitige „Corona-Angst“ auch vor dem Konzert in Innsbruck nicht Halt machte. So wurde jeglicher Kontakt der Schlagerqueen mit den Fans kurz vor Beginn des Konzerts seitens des Managements abgesagt.