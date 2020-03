Eine herzergreifende Geschichte spielte sich kürzlich an der HAK Innsbruck ab: Lukas (10) wollte mit seinen 20 € ein Los für die Verlosungsvernissage zugunsten der kleinen „Ella“ (3) kaufen. Da das Geld nicht reichte, investierte der Bub es spontan in ein tolles Geschenk. Insgesamt kamen an dem Abend rund 6000 € zusammen.