Dem Konsumenten vorneweg ans Herz gelegt: Geflügel in Österreich lebt nachweislich deutlich gesünder als in anderen EU-Ländern. Denn der Antibiotikaeinsatz konnte in den vergangenen sechs Jahren um mehr als 50 Prozent gesenkt werden. Damit Konsumenten bei Verarbeitungsprodukten und in der Gemeinschaftsverpflegung gezielt nach heimischer Qualität greifen können, fordert unter anderem auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung.