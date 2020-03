Bis Mitte des zweiten Satzes hatten Marach/Melzer gebraucht, um richtig gut in die Partie zu finden. Nach solidem Beginn brachte ein Service-Verlust Marachs zum 2:3 die Südamerikaner in eine bessere Position für den so wichtigen Doppelpunkt. Bis 4:3 in Durchgang zwei ging es danach mit dem Service. Dann gelang es den Lokalmatadoren, Behar den Aufschlag abzunehmen und in Folge auszuservieren.