Minus 20 Prozent mit dem „Krone“-Rabatt

Wer Lust hat, sich selbst in den Kampf zu werfen, kann sich jederzeit online anmelden. Die „Krone“ bietet ihren Lesern dabei einen tollen Vorteil: Mit dem Rabattcode „KroneTirol20“ sinkt das Nenngeld um 20 Prozent. Um den Code zu verwenden, muss man sich lediglich auf www.beatthecity.at anmelden und beim Punkt „Online Zahlung“ das Codewort eingeben. Wer schnell ist, spart dabei sogar noch mehr, denn in der Nacht auf morgen Montag gibt es einen Nenngeldsprung – also am besten noch schnell anmelden!