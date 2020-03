Im niederösterreichischen Glaubendorf (Bezirk Hollabrunn) sind am Freitagabend ein Schuppen, ein kleines Nebengebäude und ein Holzlager in Vollbrand gestanden. „Eine im Gebäude gelagerte Gasflasche explodierte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte“, berichtete Jürgen Figerl, Kommandant der Feuerwehr Glaubendorf, am Samstag. Verletzt wurde niemand.