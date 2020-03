Tröpfcheninfektion

Darum greifen bei beiden auch die gleichen Vorsichtsmaßnahmen: gute Handhygiene, in den Ellbogen oder ein Taschentuch husten, Kontakt zu Infizierten vermeiden. Die Tröpfchen eines Hustenden fliegen höchstens einen Meter, heißt es in einem Video der WHO. Diese landen aber auf Oberflächen. Wie lange sie dort überleben sei noch unklar. Deshalb sei es ratsam, Oberflächen regelmäßig zu putzen. Wer mit den Händen viel berühren muss, sollte versuchen, seine Gesicht, besonders auch die Augen nicht zu berühren.