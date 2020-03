Vater kaufte sich drittes Auto

Am Faschingsdienstag eskalierte es, nachdem die Eltern den Sohn, der vor zehn Jahren ein Burn-out hatte, seither arbeitslos ist, in Linz besuchten. Christian P. ging mit seiner Mutter zum Arzt, der Vater kaufte sich inzwischen sein drittes Auto. Gegen 17 Uhr, da waren die Eltern wieder in Enns, rief der Sohn beim Vater an, stritt sich mit ihm wegen medizinischen Behandlungen für die Mutter. Christian P. hatte zuhause acht Halbe Bier getrunken, ein Promille intus. Gegen 18…Uhr fuhr er nach Enns, stritt mit dem Vater, weil dieser zwar ein neues Auto kaufte, es aber ablehnte, 150 Euro für einen Wahlarzttermin für die Ehefrau zu bezahlen. Der 78-Jährige drehte dem Sohn den Rücken zu. Christian P. wollte ihn laut eigener Angabe umdrehen, packte den Vater an den Schultern, der dem Sohn daraufhin mit der Hand ins Gesicht schlug. Eine finale Demütigung. Der Sohn packte den Vater mit beiden Händen am Hals und drückte solange zu, bis dieser zu Boden ging. Dann rief Christian P. Rettung und Polizei, sagte: „Ich hab meinen Vater ermordet.“