Dennoch ist man in der Gemeinde guter Dinge, dass sich die Situation für die Patienten bald entspannen wird. Dennoch fehlen im Mittel- und Südburgenland weiterhin etliche Kassenmediziner. Aktuell sind Stellen für praktische Ärzte in Deutsch Kaltenbrunn, Grafenschachen und Nikitsch zu besetzen. Und in Oberwart wird ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt gesucht. Hinter vorgehaltener Hand heißt es von Medizinern, dass der hohe bürokratische Aufwand viele Bewerber abschrecken würde.