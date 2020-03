Die Debatten rund um die geplante S8 durch das Marchfeld kommen nicht zur Ruhe. Während Naturschützer – wie berichtet – den jüngsten Rechtsspruch feiern, will das Land am Projekt festhalten. Auch die ASFINAG kämpft weiter für den Bau und will dazu das angrenzende Natura-2000-Gebiet sogar ausweiten.