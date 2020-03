Die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei nehmen zu: Trotz internationaler Bemühungen um eine Entschärfung lösen neue gefährliche Zwischenfälle Besorgnis aus. So soll die türkische Wasserpolizei in der Ägäis ein griechisches Boot der Küstenwache abgedrängt und dabei riskante Manöver vollführt haben. Griechische Medien veröffentlichten am Samstag entsprechende Videoaufnahmen. An der türkisch-griechischen Grenze wurde indessen erneut Tränengas eingesetzt. Und die Türkei hat zudem am Samstag steigende Ankunftszahlen an der Grenze zu Griechenland vorausgesagt. „Was bisher geschehen ist, ist nichts", sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu.