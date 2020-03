Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hat die italienische Regierung Ärzte aus dem Ruhestand zurückgerufen. Die Regierung begann am Samstag landesweit, Ruheständler zu reaktivieren. Diese Maßnahme ist Teil eines neuen Notprogramms, das bei einer bis in die Nacht dauernden Krisensitzung des Kabinetts beschlossen wurde. Unterdessen gab der Vorsitzende der in Italien mitregierenden Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, bekannt, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. „Auch ich habe das Coronavirus“, sagt der Chef des Partito Democratico (PD) in einem auf Facebook verbreiteten Video. Er habe sich zu Hause selbst unter Quarantäne gestellt.